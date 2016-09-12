Помощники Гартунга хотят уничтожить тираж неугодной газеты

Прошедшей ночью, в воскресенье, 11 сентября, помощники депутата Госдумы Валерия Гартунга вторглись на территорию печатного цеха Челябинского Дома печати и потребовали прекратить печать газеты «Возрождение Урала». Кроме того, они заявили, что пересчитают весь имеющийся тираж и намереваются его изъять. Сотрудники Дома печати потребовали документы, на основании которых тираж должен быть изъят, однако помощники Гартунга таковых не предоставили.

Отметим, что данный выпуск газеты «Возрождение Урала» был посвящен деятельности Валерия Гартунга и подготовлен на основании фактов и воспоминаний известных в Челябинской области людей. После выхода первого тиража депутат Госдумы обвинил материалы газеты экстремистскими и не соответствующими действительности. После этого большая часть тиража была вынута из почтовых ящиков южноуральцев и отобрана у распространителей.

-Мы решили напечатать весь тираж вновь, чтобы эту информацию несмотря ни на что получили наши читатели, - рассказал Константин Бурков. - Первая часть нового тиража была напечатана и распространена в воскресенье утром. В Доме печати продолжали готовить новый тираж все воскресенье. Ночью в типографию пришли помощники депутата и начали угрожать.

Полицейские и люди в штатском, которые представились помощниками депутата Валерия Гартунга, потребовали выдать весь тираж, однако никаких разрешительных документов на это у них не оказалось. Их фамилии также остались тайной.

- Требования этих людей были оставлены без ответа, - продолжил Константин Бурков. - Тогда они остались у входа для того, чтобы посчитать тираж и переписать номера автомобилей распространителей газеты.

Валерий Гартунг неделю назад уже обратился с заявлением в правоохранительные органы по поводу информации, которая была напечатана в этой же газете.

- Меня лично и наших сотрудников неоднократно вызывали в полицию, - уточнил главный редактор газеты «Возрождение Урала». - Сегодня, 12 сентября, мне снова позвонил следователь, к которому мы на днях вновь отправимся с адвокатом. И я уже не знаю, каких еще провокаций нам стоит ждать от Валерия Гартунга.