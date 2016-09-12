Начальник московского УВД задержан за мошенничество

Полковник Александр Сошников, ранее возглавлявший следственную часть УВД Москвы, был задержан в Москве. Против него в данный момент возбуждено уголовное дело по статье “покушение на мошенничество”.

По версии следствия Сошников получил от одного из подследственных три миллиона рублей. Именно в такую сумму полковник оценил изменение меры пресечения на более мягкую и последующее закрытие уголовного дела, возбужденного против мужчины. Однако в действительности возможности выполнить обещанное Сошников не имел, и, как сообщает Life, после получения взятки собирался написать заявление о выходе на пенсию.

Сошников был задержан в его рабочем кабинете. В данный момент ведется следствие.

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