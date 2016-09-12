В Ивановской области женщину затянуло в печатную машину

Несчастный случай произошел на фабрике “Тейковского текстильного предприятия” в Ивановской области. Одежда пострадавшей оказалась затянута печатной машиной, что привело к тому, что женщину несколько раз провернуло вокруг вала механизма. Женщина получила множественные тяжкие телесные повреждения.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против мастера участка фабрики, на котором произошел несчастный случай. Как стало известно в ходе проверки, пострадавшая женщина проходила обучение на фабрике. Мастер не обеспечила ее необходимой необходимой спецодеждой, а также допустила к самостоятельной работе до завершения обучения.

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