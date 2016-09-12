|08:54
В Москве на полном ходу вспыхнул автобус, полный людей
|07:55
Пьяное убийство в Раменском: мужчина застрелил и сжег труп знакомого
|11.09 22:16
МВД РФ: офицер полиции, убитый боевиками в Дагестане, будет награжден посмертно
|11.09 20:53
В Дагестане у полицейского-героя остались без отца дети
|11.09 20:23
У участников свадебного кортежа нашли травматическое оружие
|11.09 20:08
В Петербурге шутник "заминировал" аэропорт "Пулково"
|11.09 19:11
Полиция уточнила информацию о "стреляющем" свадебном кортеже
|11.09 17:31
В стреляющем свадебном кортеже были три "Порше", "Майбах" и "Бентли"
|11.09 16:09
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал встряхнуть МОК
|11.09 16:03
На Дунае прогулочное судно с пассажирами врезалось в дамбу (ФОТО)
|11.09 15:43
В Адыгее полиция задержала 19 членов "Гринпис"
|11.09 15:27
Илюмжинов лично прокомментировал информацию о гражданстве США
|11.09 15:17
Украинский прокурор устроил гонки с полицией и снес бордюр и ограждение
|11.09 15:06
В Москве объявлен план “Перехват” из-за стрельбы на свадьбе
|11.09 14:45
Times отмечает укрепление российских внешнеполитических позиций
|11.09 14:10
Полянская: нам предстояло выйти не в привычный ринг, а на сцену
|11.09 13:53
Юношеское первенство России по ММА стартовало в Великих Луках
|11.09 13:37
Краснодар примет финал турнира по ММА TECH-KREP FC: PRIME Selection-2016
|11.09 13:36
В Амурской области произошло землетрясение
|11.09 12:46
Школьник погиб, сорвавшись с крана, на который залез, чтобы посмотреть салют
|11.09 12:18
Российский политик: разум страны или пиарщик и скандалист?
|11.09 12:17
Белорусы выбирают Парламент страны
|11.09 11:08
Боксер Брук сообщил, что ему требуется операция после поединка с Головкиным
|10.09 21:39
В Магнитогорске мужчина умер на финише легкоатлетического пробега
|10.09 20:10
Киев назвал условия проведения выборов в Госдуму на Украине
|10.09 17:28
"Росатом" требует с Болгарии 620 миллионов евро
|10.09 16:51
В Москве Lamborghini без номеров врезался в дорожный отбойник
|10.09 16:35
В Астрахани столкнулись два пассажирских автобуса
|10.09 14:33
МИД РФ потребовал от Киева официальных разъяснений по выборам в Госдуму
|10.09 14:23
Школьница из Красноярска умерла во время попытки сделать селфи