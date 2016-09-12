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В Москве на полном ходу вспыхнул автобус, полный людей

12 сентября 2016, 08:54 [ «АН-онлайн» ]

В Москве на полном ходу вспыхнул автобус, полный людей
фото pixabay.com

ЧП на Кутузовском проспекте: там на полном ходу загорелся автобус, полный пассажиров.

Это произошло примерно в семь утра по московскому времени: возгорание началось в моторном отсеке рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по Кутузовскому проспекту. Все пассажиры сумели покинуть салон ещё до прибытия пожарных и спасателей. К счастью, никто не пострадал. В 7:27 пожар удалось полностью ликвидировать, сообщает АГН "Москва".

Известно также, что пожар тушили две единицы техники и 10 человек личного состава.

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