В Петербурге аэропорт Пулково был закрыт в воскресенье, 11 сентября, из-за мужчины, пошутившего о том, что у него в сумке лежит бомба. "Шутник" задержан.

Как стало известно, мужчина в аэропорту провожал своих родственников. В тот момент, когда один из них проходил рамку металлодетектора, она сработала. Провожавший мужчина шутя сказал, что в сумке находится самодельное взрывное устройство.

На место происшествия вызвали полицию и взрывотехников. Вход в аэропорт Пулково был закрыт на полтора часа. Оперативники провели проверку. Никакой бомбы у "шутника" не оказалось. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Инцидент не повлиял на время вылетов и прилетов самолетов.

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