В Словакии прогулочное судно со 150 туристами на борту по вине пьяного капитана врезалось в дамбу. Инцидент произошел у селения Войка, сообщает местное издание Tvnoviny.sk. Никто из пассажиров не пострадал.

Удар был так силен, что после столкновения с дамбой корабль заклинило и для освобождения людей пришлось вызывать спасательные силы. Вдобавок, после аварии стало плохо самому капитану и ему потребовалась медпомощь.

На место ЧП прибыл министр транспорта Словакии Арпад Ерсек, который и сообщил журналистам, что капитан судна находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что среди 150 пассажиров пострадавших нет.