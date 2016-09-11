Девятнадцать экологов, участников противопожарной экспедиции "Гринпис" и ЭкоВахты в Адыгее, задержаны полицией в поселке Яблоновский и доставлены в отдел. Официальная причина задержания – проверка документов.

О задержании экологов журналистам сообщил адвокат Александр Попков.

Адвокат сообщил, что именно на эту группу экологов было ранее совершено нападение на Кубани. Члены «Гринпис» заранее сообщили полиции, куда и зачем они направляются, но все равно были задержаны.

В пятницу на сайте "Гринпис России" было опубликовано сообщение о нападении на противопожарный лагерь экологической организации у хутора Садки в Приморско-Ахтарском районе Кубани. По свидетельству экологов, в ночь с четверга на пятницу восемь крепких вооруженных человек в масках напали на лагерь, избили спящих людей и повредили несколько автомобилей.