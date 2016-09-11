Украинский прокурор устроил гонки с полицией и снес бордюр и ограждение

Минувшей ночью в городе Мукачево (Украина) произошло ДТП с участием пьяного водителя. Как выяснилось, 26-летний водитель, пытавшийся скрыться от патрульной полиции, является местным прокурором.

Пресс-офицер УПП в городах Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский сообщил журналистам, что инцидент произошел в полночь на улице Илоны Зрини, сообщает УНН. Полиция увидела автомобиль "Форд Фиеста, припаркованный с нарушением ПДД, - на пешеходном переходе. Патрульные хотели предупредить водителя об этом нарушении, но он нажал на газ и попытался скрыться.

На предупредительные сигналы полиции водитель не реагировал, все увеличивая скорость. Гонка закончилась на перекрестке улиц Береговского и Шевченко, где преследуемый водитель заехал на бордюр и снес металлическое ограждение магазина.

Патрульные отмечают, что водитель вел себя неадекватно и имел признаки алкогольного опьянения. Почти сразу он стал предлагать полицейским взятку. У водителя при этом при себе не было водительских документов. После мужчина пытался вырваться и убежать, ударил по лицу полицейского, но беглеца все равно заковали в наручники и доставили в Мукачевскую центральную районную больницу, где беглеца приняли с радостью: он был родственником одного из руководителей медучреждения. Полиции не удалось провести медицинское освидетельствование задержанного из-за препятствования врачей.