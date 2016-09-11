В Амурской области произошло землетрясение

На высоких берегах Амура неспокойно: сейсмологи Зейского района Амурской области зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1. Об этом сообщает Дальневосточный региональный центр МЧС.

В сообщении указано, что в 17.08 по местному времени в оперативно-дежурную смену управления МЧС по Амурской области поступило сообщение о том, что на территории Зейского района произошло «сейсмособытие».

Сейсмолог филиала РАН Геодезической службы РАН Обнинска сообщил, что приборы учёта зарегистрировали колебание земной коры на глубине 12 тысяч метров, с магнитудой 4,1 и силой до 2 баллов. Эпицентр землетрясения - в 14 км юго-восточнее Зея". Сообщается, что жертв и разрушений нет.