В Магнитогорске мужчина умер на финише легкоатлетического пробега

Трагедией закончился в Магнитогорске традиционный, 50-й всероссийский легкоатлетический пробег «Азия-Европа»: один из участников мероприятия, мужчина 44 лет, скончался, добежав до финишной черты.



В ГУМВД Магнитогорска подтверждают, что приехавшие врачи констатировали смерть мужчины, но подробностей не сообщают. Мужчина 1972 года рождения пробежал 12,5 километров, после чего потерял сознание.

Администрация Магнитогорска в субботу организовала в городе традиционный 50-й всероссийский легкоатлетический забег «Азия — Европа» в память организатора пробега Бориса Нагибина. Ежегодно в этом забеге принимают участие более тысячи горожан, а также гости из Челябинской и Свердловской областей.