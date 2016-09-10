В Москве Lamborghini без номеров врезался в дорожный отбойник

Lamborghini без номеров врезался в дорожный отбойник в центре Москвы. Спорткар ехал по Краснопресненской набережной, когда произошла авария. В результате ДТП серьезно пострадали два человека.

Сообщается, что у Lamborghini не было номеров. На месте происшествия работают оперативные службы, все обстоятельства выясняются.

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