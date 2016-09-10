Из номера московской гостиницы "Космос" на 22 этаже выпал мужчина. От полученных травм несчастный скончался на месте. Тело мужчины было найдено на крыше входа в гостиницу, передает радио "Вести ФМ".

Тело погибшего обнаружил его сосед по гостиничному номеру, он же сообщил полиции, что мужчина мог покончить с собой. Однако, точной причины суицида не назвал. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего уже установлена, сообщается, что ему был 31 год. Пока никаких подробностей инцидента не оглашается, на месте работают криминалисты и следователи, ведутся опросы свидетелей.