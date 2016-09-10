Вертолеты МЧС эвакуируют людей в подтопленных районах Приморья

За минувшие сутки вертолеты МЧС России эвакуировали более 120 человек из затопленных после тайфуна районов Приморья.

Согласно последним данным, среди спасенных, в частности, было 80 детей. В общей сложности четыре вертолета МЧС Ми-8 вывезли из зоны паводка 604 местных жителя, среди которых 113 детей. Как сообщает ТАСС, экстренные службы организовали десять лодочных переправ, при помощи которых были эвакуированы примерно три тысячи человек и не менее сотни автомобилей.

В настоящий момент в пострадавшие населенные пункты доставляют гуманитарную помощь и оборудование для проведения восстановительных работ.