Рабочий одной из самарской ТЭЦ упал в котел

Утром в пятницу, 9 сентября, на самарской ТЭЦ произошел несчастный случай.

Рабочий станции во время ремонта случайно сорвался и упал в котел, который, к счастью, в тот момент не функционировал, передает "Российская газета", ссылаясь на данные генерирующей компании "Т Плюс". Согласно последней информации, на ТЭЦ в настоящий момент проводится расследование трудового ЧП.

Уточняется, что пострадавшим оказался 60-летний слесарь, который, упав с 15-метровой высоты, был экстренно госпитализирован с переломом обеих ног.

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