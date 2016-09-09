Екатеринбургскому ловцу покемонов продлили арест
9 сентября 2016, 13:14 [ «АН-Екатеринбург» ]
8 сентября Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию видеоблогера Руслана Соколовского на приговор Кировского районного суда, согласно которому он был арестован до ноября 2016 года и должен был находиться в СИЗО. Суд смягчил решение – Соколовского отправили под домашний арест до ноября. Так как у него нет прописки в Екатеринбурге, он будет жить у своего адвоката Станислава Ильченко, который проживает на улице Краснолесья.
Как передает корреспондент veved.ru из зала суда, Руслана Соколовского этапируют под домашний арест из СИЗО завтра, 9 сентября.
Напомним, что видеоблогеру предъявлены обвинения в совершении двух эпизодов преступления по ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и одного эпизода по ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершённое в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний).
В субботу, 3 сентября, по решению Кировского районного суда Соколовский был арестован на два месяца. 5 сентября защитники Руслана Соколовского подали апелляцию, намереваясь обжаловать приговор.