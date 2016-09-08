На горе Монблан оказались заблокированными на фуникулере более 100 человек

Не менее 110 человек оказались заблокированными на фуникулере над ледниками горы Монблан на высоте более 3 тысяч метров на границе Франции и Италии. Фуникулер остановился сегодня днем из-за спутывания кабелей.

Что послужило этому причиной, неизвестно. По словам директора компании-оператора подъемника Матье Дешаванне, погодные условия в горах благоприятные, но эвакуация все равно займет некоторое время. На место происшествия отправлены три вертолета – швейцарский, французский и итальянский.

Подъемник "Панорамный Монблан" позволяет пересечь горный массив из Франции в Италию и полюбоваться видами ледников.

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