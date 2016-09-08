В Сергиевом Посаде покончил с собой 12-летний мальчик

Очередной случай детского суицида произошел в городе Сергиев Посад сегодня вечером. На этот раз жертвой разыгравшейся трагедии стал двенадцатилетний мальчик. Ребенок выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.

Как сообщает Life, двенадцатилетний мальчик по имени Глеб взял охотничье ружье, которое принадлежало его отцу, ушел в комнату и выстрелил себе в голову. От полученного ранения ребенок скончался на месте.

В данный момент следственная группа выясняет подробности произошедшего. Причины трагедии пока не называются. Сотрудникам следственных органов также предстоит установить, каким образом ребенок получил доступ к огнестрельному оружию.

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