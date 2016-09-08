В московском метро пенсионер упал на рельсы

Мужчина не слишком уверенно держался на ногах и упал с платформы станции метро "Кропоткинская" вниз. Правоохранители подняли лежащего на путях мужчину, после чего его отвезли в ближайшую больницу.

К счастью, мужчина выжил. Врачи диагностировали у пациента ушибы и растяжения. На движение поездов столичной подземки инцидент влияния не оказал.

Читайте также:

В метро на станции на Серпухово-Тимирязевской линии человек упал на рельсы. Возможно, это самоубийство.

В московском метро произошел инцидент с пассажиром, движение поездов остановлено.