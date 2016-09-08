На Новокуркинском шоссе в Москве произошло жуткое массовое ДТП

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти легковых автомобилей, двух грузовиков и автобуса произошло сегодня вечером на Новокуркинском шоссе в районе дома № 25. Пострадавших пятеро.

В результате аварии водитель автобуса лишился обеих ног. Свидетели происшествия рассказали, что водитель грузовика и автобус оказались зажатыми.

Движение транспорта в районе ДТП на Новокуркинском шоссе полностью парализовано. Позднее будут установлены виновники аварии.

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