Петербурженка выбросилась в окно, чтобы спастись от душившего ее мужа

В одной из квартир многоэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге ранним воскресным утром разгорелась семейная ссора. Разъяренный муж набросился на жену и стал ее избивать, обещая убить.

Когда же супруг от угроз и побоев перешел к конкретным действиям и стал душить женщину, она, вырвавшись, выпрыгнула в окно.

При падении женщина осталась жива, однако повредила бедро и не смогла подняться. Тем временем ее муж спустился по лестнице на улицу и попытался завершить начатое. Однако женщине все же удалось спастить. В данный момент ее муж, 55-летний безработный, уже имеющий одну судимость, задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

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