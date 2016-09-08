Гражданин Японии пытался вывезти из России 3 кг золотых цепочек

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы в четверг задержали гражданина Японии, который попытался вывезти из страны не менее трех килограммов золотых цепочек.

Как сообщает сегодня агентство городских новостей «Москва», сотрудники Шереметьевской таможни остановили гражданина Японии при проведении таможенного контроля рейса, следующего в Токио. Согласно последней информации, мужчина попатался незаконно провезти через границу ЕАЭС примрно 3 кг золотых цепочек 999 пробы.

Японец заявил, что такое количество ювелирных украшений необходимо ему для личного пользования. Назначена товароведческая экспертиза.

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