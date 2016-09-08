В Верхнекамском районе страусиная ферма так и не появится

В 2014-м один из жителей города Кирса (Верхнекамский район Кировской области) обратился в местную администрацию с предложением построить на территории района страусиную ферму с тем, чтобы разводить этих больших птиц.

Идея чиновникам понравилась. Бизнес-проект наравне с другими принял участие в конкурсе, цель которого — поддержка начинающих предпринимателей. Он выиграл грант в 600 тысяч рублей и якобы приступил к реализации задуманного.

Увы, через некоторое время выяснилось, что мужчина никакой фермы даже и не начинал строить, а выделенные государственные деньги потратил на свое усмотрение. Причем предприниматель одно время предоставлял в районную администрацию бухгалтерские документы, из которых можно сделать вывод, что он покупает страусов и корм для них. Все бумаги оказались липовыми.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас предприниматель осужден на 1,5 года лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу.

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