В Челябинске «СтопХам» обвинили в сталкивании машины в обрыв

Легковушка под обрывом дороги, на лобовом стекле фирменная наклейка движения «СтопХам»: «Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу». Такую картину увидел хозяин ВАЗ-2104 утром 7 сентября в Челябинске.

Фото с места расправы над его автомобилем местные жители тотчас выложили в Сеть, гадая на форумах, то ли сам хозяин забыл поставить автомобиль на тормоз, то ли активист движения «поехал» умом. Связаться с руководителем местного филиала «стопхамов» не удалось: его страница в соцсети заблокирована. Несмотря на очевидные улики движения, в ГИБДД инцидент оформили как дорожно-транспортное происшествие.

Пострадавший хозяин автомобиля утверждает, что стоял на тротуаре. По словам очевидцев, «четвёрка» всё-таки перекрыла выезд с парковки, и тогда на ней появилась наклейка. Но только через час автомобиль оказался в кювете. Активисты движения не взяли на себя ответственность, утверждая, что не проводят рейдов в Челябинске с весны, когда решением суда движение «СтопХам» было закрыто. Причастен ли к крушению кто-либо из местных автолюбителей – покажет расследование.





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