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Учительница и психолог оштрафованы за избиение полицейских

8 сентября 2016, 12:19 [ «АН-онлайн» ]

Учительница и психолог оштрафованы за избиение полицейских

В Якутии признали виновными школьную учительницу и психолога одного из образовательных учреждений Жиганского района. Они обвиняются в том, что оскорбили и избили полицейских.

Осужденные полностью признали свою вину. Их приговорили к выплате штрафа по 50 тысяч рублей каждая.

Это случилось в ночь на 1 июля. Психолог позвонила в полицию и сообщила о драке в своей квартире. Когда стражи порядка прибыли на вызов, она начала их оскорблять, а в ответ на просьбу проехать в отделение напала на сотрудника полиции.

Вторая подсудимая - учительница - попыталась помешать полицейским задержать знакомую. Она также принялась оскорблять и избивать полицейских. Обе были пьяны.

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