В четверг, 8 сентября, в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю сообщили о том, что врач пойдет под суд за то, что оставил иглу в шее пациента.

Трагедия произошла в отделении челюстно-лицевой хирургии в одной из больниц Комсомольска-на-Амуре, куда был доставлен мужчина с иглой в шее. Врач внимательно изучила снимки и постаралась извлечь острый предмет, однако, не обнаружив иглу в мягких тканях, просто зашила рану и посоветовала 53-летнему пациенту наблюдаться в стоматологической клинике. Как сообщает "Российская газета", инородное тело долгое время находилось в жизненно важном органе человека, вследствие чего он погиб.

Таким образом, медик не оказала надлежащую помощь больному, взяв на себя ответственность за лечение и состояние пациента.

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