У самолета, вылетавшего в Москву из Новосибирска, треснуло лобовое стекло

Самолет авиакомпании "Вим-авиа", который должен был вылететь из Новосибирска в Москву, отложил полет в связи с трещиной на лобовом стекле.

Неисправность была выявлена во время предполетного досмотра. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры отметили, что самолет со 138 пассажирами на борту должен был отправиться в Москву рано утром в четверг. В настоящий момент все люди, среди которых пятеро детей, находятся в стерильной зоне аэропорта в ожидании рейса. Как сообщает ТАСС, вылет запланирован на 13.00 по московскому времени.

Транспортная прокуратура намерена осуществить проверку соблюдения авиакомпанией требований российского законодательства в сфере соблюдения прав пассажиров при задержке полета.

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