Во Внуково за кражу был задержан известный хоккеист

Известный советский спортсмен - хоккеист и тренер Михаил Бутурлин задержан полицией по подозрению в краже в аэропорту Внуково. У одного из пассажиров пропала сумка с деньгами и документами.

По записям с камер наблюдения подозреваемый в краже был установлен и задержан. Известно, что мужчина отказался признавать факт кражи. Хотя сумку у него изъяли и вернули владельцу. Инцидент произошел еще 4 сентября.

Бутурлин считает, что его подставили стражи порядка. Хоккеист проходил досмотр в одном из терминалов, когда заметил бесхозную барсетку. Только он ее взял, раздумывая, как вернуть владельцу, как к нему подошли полицейские и отвели в комнату полиции, пригласили понятых, составили протокол. Вскоре пришел хозяин сумки, сообщает "МК".

Михаил Васильевич предполагает, что это было подставное происшествие ради получения "палки" - результата профессиональной деятельности по раскрытию преступлений.

Михаил Бутурлин, воспитанник московского "Локомотива", в 1980-е годы выступал за ярославское "Торпедо". После завершения карьеры работал хоккейным арбитром. С конца 2009 года возглавляет московский "Спартак", выступающий в КХЛ.

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