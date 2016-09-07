Один человек выжил при столкновении фуры и микроавтобуса, в котором погибли семеро

Страшная авария произошла на трассе в Ленинградской области. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, среди которых было двое детей, столкнулся с фурой. В результате аварии семь пассажиров, в том числе и оба ребенка, погибли на месте.

По сообщению РИА Новости, при столкновении один человек остался в живых. В данный момент он доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как стабильное и не требующее срочной транспортировки в Санкт-Петербург.

В данный момент последствия аварии устранены силами дежурных смен двух пожарных частей. По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства трагедии уточняются.

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