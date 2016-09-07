Проведены обыски у участников перестрелки в Екатеринбурге
7 сентября 2016, 14:42 [ «АН-Екатеринбург» ]
6 сентября правоохранительные органы провели обыски по месту жительства нескольких граждан, которых органы Следственного комитета подозревают в организации и участии в массовых беспорядках 3 сентября возле дома на улице Депутатской в Екатеринбурге. Речь идет о гражданах, которые подъехали к дому Олега Шишова с целью выяснения отношений.
В пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области сообщают, что в результате оперативных мероприятий в квартирах граждан обнаружены и изъяты ряд предметов, имеющих значение для уголовного дела. В качестве подозреваемых были задержаны несколько сообщников, которые, по данным следствия, принимали непосредственное участие в случившемся инциденте.
По данным следствия, 3 сентября соучастники в составе группы не менее 16 человек подъехали на 7 автомобилях к дому на улице Депутатской. У граждан было оружие, и они собирались не только напугать противоположную сторону, но и реально применить оружие по отношению к лицам, которые находились в доме.
«Такого рода обстоятельства говорят о явном противоправном характере действий большой группы сообщников, которые, как полагает следствие, были нацелены на причинение вреда здоровью граждан и их имуществу, создание опасности для посторонних лиц, что подпадает под предусмотренное действующим уголовным законодательством определение организации и участия в массовых беспорядках», – отмечают в Следственном комитете.