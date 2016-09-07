В екатеринбургской школе старшеклассник стрелял по девочкам

В одной из школ Екатеринбурга старшеклассник открыл 5 сентября стрельбу по девочкам из седьмого класса. Заявление в полицию написали родители школьниц.



15-летний подросток стрелял в семиклассниц из пневматического пистолета. Девятиклассник говорит, что оружие взял у своего знакомого. По другой версии, он получил пистолет в подарок и принес его в школу, чтобы похвастаться перед сверстниками. В школе он решил попугать девочек и выстрелил в их сторону, не целясь.

По одной из версий есть две жертвы, по другой – девочки не получили телесных повреждений, но все равно будут направлены на судебно-медицинское обследование. В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.