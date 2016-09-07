Один из стрелявших в цыганском поселке Екатеринбурга задержан

В среду в Екатеринбурге задержали одного из ключевых участников стрельбы в цыганском поселке на улице Депутатской.

В результате происшествия, которое случилось 3 сентября, погибли два человека, а ранены были еще семеро. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник, полиция задержала цыгана по имени Дмитрий - именно с его ссоры с Олегом Шишовым начался страшный конфликт со стрельбой в частном секторе.

Напомним, накануне следователям удалось также задержать нескольких участников перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга.

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