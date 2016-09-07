Молодой мужчина изнасиловал в Перми трехлетнего ребенка

В Перми случилось чудовищное преступление - молодой мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку.

Инцидент произошел, когда прабабушка ребенка отлучилась из дома на 10 минут, оставив девочку с помощником по хозяйству. 19-летний юноша в роковой день предложил отремонтировать пожилой женщине телевизор. Она с радостью согласилась и вышла в магазин. За короткое время преступнику удалось совершить насильственные действия в отношении девочки.

Согласно данным 59.ru, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пока не уточняется, какое именно наказание грозит молодому человеку.

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