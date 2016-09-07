В Кировской области столкнулись автобус, фура и легковые автомобили

Сегодня утром на улице Московской города Кирова, у Перинатального центра, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее пробку в этой части областного центра.

У всех автотранспортных средств — серьезные повреждения.

По словам очевидцев, причиной аварии могла быть плохая видимость из-за дождя. Место на дороге не поделило сразу несколько крупногабаритных машин. В резульате аварии у «пазика» смята задняя часть кузова. Также в дорожно-транспортном происшествии сильно пострадали грузовик и легковые автомобили.

Точной информации о количестве пострадавших в этой крупной аварии пока нет.

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