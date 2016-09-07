Ребенок открыл стрельбу в одной из школ Екатеринбурга

В одной из школ Екатеринбурга в понедельник, 5 сентября, случилось страшное происшествие.

Мальчик принес в школу пневматический пистолет, чтобы похвастаться перед товарищами и решил пошутить - выстрелить в девочек. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, после двух выстрелов школьник убежал.

Согласно последним данным, девочки не получили видимых травм, однако были испуганы. Полиция выдала их родителям направления на судебно-медицинское освидетельствование. По факту стрельбы в школе начата проверка.

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