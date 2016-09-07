Пограничники Крыма задержали двух украинских перебезчиков

Пограничное управление ФСБ РФ по республике Крым 7 сентября сообщило о задержании двоих граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь российскую границу. Задержание произошло в 3 сентября.

Сообщается, что в минувшую субботу, 3 сентября, пограничный дозор недалеко от автомобильного пропускного пункта (МАПП) «Армянск» задержал 30-летнего гражданина Украины, который нарушил границу в сторону России: пытался проникнуть в Крым вне пункта пропуска. Доказано, что нарушитель сделал это намеренно.

Позднее вблизи пропускного пункта «Джанкой» дозором были обнаружены следы нарушения границы в сторону тыла (в сторону России), - пограничная собака взяла след и нарушитель был задержан. Нарушитель пояснил, что он гражданин Украины 1970 года рождения и на нарушение границы пошел из-за утерянных документов.