В Петербурге школьник застрелился и оставил письмо отцу

Вечером во вторник в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело 13-летнего школьника с огнестрельным ранением в области головы.

Трагедия случилась в квартире, где подросток проживал. Сотрудники полиции, прибывшие на место случившегося, нашли возле трупа школьника ружье его отца, а также адресованное ему письмо. Текст предсмертной записки пока не раскрывается в интересах следствия.

В настоящий момент Следственнй комитет выясняет обстоятельства смерти мальчика и рассматривает все версии его гибели, в частности, неосторожное обращение с оружием, передает Letnews.

Читайте также:

В Мордовии школьник покончил с собой после провала на ЕГЭ?



10-летний челябинский школьник покончил жизнь самоубийством, оставив записку



