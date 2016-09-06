Житель Крыма содержал два борделя под видом массажных салонов

Задержанный полицией Крыма мужчина владел двумя массажными салонами в Симферополе и Севастополе, вот только услуги там оказывались чисто интимные. Владелец борделей угрожал свидетелю, чтобы уйти от наказания.

Притоны под видом массажных салонов работали в пригороде Симферополя и Севастополе. Задержанный полицией владелец притонов запугивал свидетелей через соцсети, заставляя его поменять свои показания, сообщили журналистам в прокуратуре.

Судить будут четверых: в деле есть еще трое фигурантов, которые выполняли в якобы массажных салонах функции администрации, охраны и другие.

Ранее в Феодосии полиция прикрыла притон с "ночными бабочками". Заведение также работало под видом массажного салона.