В австралийском зоопарке орел напал на женщину

Крупнейшая из хищных птиц Австралии, клинохвостый орел, напал в зоопарке Каррамбин (город Голд-Кост, штат Квинсленд) на одну из посетительниц. У дамы – глубокие раны рук и лица, ей оказана медпомощь.

В программе зоопарка Каррамбин есть шоу «Свободный полет птиц»: в ходе шоу орел пролетает над головами посетителей, - возможно, после этого аттракциона женщину и госпитализировали в местную клинику. Информации, как именно женщина получила травмы, пока нет. Сейчас здоровье дамы у врачей опасений не вызывает.

Клинохвостый орел достигает метра в длину, размах его крыльев - более 2 метров.