В Норвегии перевернулась лодка с российскими туристами

Арендованная российскими туристами прогулочная лодка потерпела крушение у норвежского острова Нур-Квалёйа (губерния Тромс, Северная Норвегия). Норвежская вещательная корпорация сообщает, что все спасены.

Найдены и доставлены на берег все, кто оказался в воде – это четверо россиян и один гражданин Литвы. Есть информация, что одному из спасенных (гражданство не уточняется) оказывается медицинская помощь в университетской больнице города Тромсё.

Норвежский координационный спасательный центр направил к месту крушения спасательный и медицинский вертолеты, поисковое судно и самолет морской разведки ВВС Норвегии Orion. К поискам также подключились несколько гражданских судов.