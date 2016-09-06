Екатеринбургскому ловцу покемонов грозит еще одно обвинение

Руслану Соколовскому, обвиняемому в экстремизме и оскорблении чувств верующих, могут предъявить еще одно обвинение. При обыске в квартире блогера правоохранители нашли авторучку со встроенной видеокамерой. В СКР по Свердловской области не исключают, что этот факт может обернуться для Соколовского новым эпизодом уголовного дела.



Авторучка с видеокамерой предназначена для негласного получения информации. «Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). За данное преступление действующим законодательством предусмотрена ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы», – говорится в сообщении Следственного комитета. В ходе судебной экспертизы будет решаться вопрос о наличии здесь признаков состава преступления, добавляют в пресс-службе ведомства.



В настоящее время Руслан Соколовский обвиняется в совершении двух эпизодов преступления по ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и одного эпизода по ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершённое в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний). В субботу, 3 сентября, по решению Кировского районного суда Соколовский был арестован на два месяца. В СИЗО он пробудет до ноября 2016 года. Вчера, 5 сентября, защитники Руслана Соколовского подали апелляцию, намереваясь обжаловать приговор.



В настоящее время следователи провели допрос лиц, которые владеют информацией о рассматриваемых деяниях. Сам обвиняемый давать показания отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя самого, сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области.



Напомним, внимание правоохранителей привлек ролик, снятый Соколовским, в котором тот ловит покемонов в Храме-на-Крови. В видео есть момент, где на церковный мотив звучит нецензурная фраза. Позже юноша выложил в Сеть еще одно видео – «Идеальный православный брак», его также изучили правоохранители.