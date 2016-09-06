"Цыган Дима" рассказал свою версию причин перестрелки в Екатеринбурге

5 сентября Дмитрий Пестриков, с которым накануне перестрелки повздорил Олег Шишов, дал свои показания. Пестриков – гражданский муж Алисы Дутовой, дочери друга Олега Шишова, который также участвовал в перестрелке.



Все началось в пятницу, 2 сентября. Участники субботнего конфликта были на дне рождения матери Алисы, там и произошел конфликт между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым. Между мужчинами завязалась перебранка. По словам Дмитрия, Шишов кинулся на него с ножом, его успели оттащить. Отец Алисы Дутовой посоветовал паре поскорее уехать с праздника. На следующий день Шишов якобы сам позвонил Дмитрию и спросил, почему тот не пришел на стрелку. Пестриков говорит, что о никакой стрелке он не знал. Алисе звонил ее отец и говорил, что Дмитрия едут убивать «киллеры из Челябинска». Тогда Пестриков решил сам приехать к дому Шишова «поговорить». Перед этим он позвонил своему брату и попросил о помощи, тот и собрал людей.



По словам Дмитрия, когда они с Алисой приехали к дому Шишова, там уже стояли пять автомобилей «друзей» его брата. Из дома вышли Шишов вместе с Алексеем и Александром Дутовыми. Все они были вооружены. У Олега Шишова и Александра Дутова были в руках пистолеты, у Алексея Дутова, дяди Алисы, был в руках автомат. По словам Пестрикова, в другой компании пистолет был только у 27-летнего Кирилла Штриплинга, скончавшегося в больнице в воскресенье.



Дмитрий рассказывает, что его друзья пытались обезвредить вооруженных людей и выбить у них из рук оружие, завязалась драка. Шишов выстрелил в толпу, а Алексей Дутов открыл огонь по людям из автомата. По словам Алисы, были ранены трое, она села за руль и повезла раненых в больницу.



Вчера, 5 сентября, Александр Дутов и Олег Шишов сдались с оружием в полицию. Сегодня их отпустили под подписку о невыезде. Шишов написал встречное заявление, объявив, что ему и его семье угрожали, и попросил от государства защиты для своей семьи. Алексей Дутов, который стрелял по людям из автомата, находится в бегах.