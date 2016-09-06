Блокада редакции «Интера» в Киеве снята, активисты разошлись

У здания редакции «Интера» в Киеве о минувших беспорядках напоминают только груды автопокрышек, - их активисты пока не убрали, сообщает местный телеканал «112 Украина». Нет ни палаток, ни самих протестующих.

Вход в здание редакции разблокирован, журналистам никто не препятствует. Пока на месте инцидента остаются наряды полиции. Сообщается, что в ходе переговоров протестующих и представителей канала, у «Интера» есть 5 дней, чтобы уволить политтехнолога Игоря Шувалова – его активисты протестной акции назвали «пророссийским», и прекратить трансляции российских сериалов и так называемых «антиукраинских» новостей.

Местные СМИ сообщают, что если требования протестующих выполнены не будут, те снова вернутся.

Напомним, 4 сентября у здания «Интера» начался пожар после поджога автопокрышек демонстрантами. По факту этих действий заведены уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

5 и 6 сентября у здания телеканала проходили акции протеста. У «Интера» был разбит палаточный лагерь.