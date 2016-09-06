В дом иркутского чиновника бросили бутылку с зажигательной смесью

В ночь с понедельника на вторник в одном из сел Иркутской области произошло нападение на дом чиновника Олега Бородина, который возглавляет администрацию муниципального образования.

На рассвете злоумышленников почуял сторожевой пес. Его громкий лай разбудил супругу чиновника. Женщина встала и подошла к окну, чтобы посмотреть, что происходит на улице. В этот момент в комнату, разбив окно, влетела бутылка с зажигательной смесью и разбилась у ног Бородиной.

Пожар удалось потушить собственными силами, но женщина сильно пострадала - огнем оказалось поражено около десяти процентов тела. Врачи констатировали ожоги второй и третьей степени.

В данный момент ведется следствие. Мотивы злоумышленников выясняются.

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