На собственной свадьбе невеста порезала девушке лицо

Не для всех девушек день свадьбы становится самым счастливым днем жизни. Так, в одном из рязанских кафе разыгралась настоящая драма. На собственной свадьбе невеста набросилась на незнакомую девушку и порезала ей лицо.

Поздно вечером, когда празднование по случаю бракосочетания уже подходило к концу и гости изрядно выпили, неожиданно вспыхнул конфликт. Что послужило его причиной, сейчас выясняет следствие, но в тот момент ссора между посетителями кафе и гостями со стороны невесты быстро переросла в потасовку.

Невеста набросилась с кулаками на незнакомую девушку, вцепилась ей в волосы, стала бить в живот, а затем порезала лицо подвернувшимся под руку бокалом. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

В данный момент по факту произошедшего ведется следствие. Полиция опрашивает свидетелей.

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