В Челябинске пьяный незнакомец изнасиловал и покусал женщину

В одном из многоквартирных домов района ЧГРЭС в Челябинске местная жительница нашла в подъезде пьяного мужчину. Он не был похож на бомжа и она решила ему помочь, но незнакомец набросился на нее, избил, изнасиловал и покусал.



В это утро женщина отправилась в магазин и увидела в собственном подъезде спящего пьяного мужчину. Она разбудила его и узнала, что он пострадал в драке и для того, чтобы позвать на помощь, вскрыл домофон подъезда. Доводы оказались убедительными, и дама потащила кавалера к себе домой.



Она помогла ему принять душ и, когда хозяйка вышла в коридор, он напал на нее и ударил о дверной косяк. Жертва очнулась голой уже на диване, когда пьяный мужчина насиловал ее, кричал, что отомстит какой-то Сандре, кусал и жевал ее. После этого он включил мультик и заснул.



По данным следствия, женщина выскочила из собственной квартиры и позвонила в полицию. Прибывший наряд задержал голого и спящего мужчину, который сказал, что ничего не помнит. Однако многочисленные повреждения и следы укусов на теле соответствовали его отпечаткам зубов. Мужчина был признан вменяемым и отправится под суд сразу по двум статьям за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.



Следователи выяснили, что насильник пришел в гости для распития алкоголя к приятелю, который живет этажом ниже. Утром хозяин квартиры ушел на работу, а его гость вышел покурить в подъезд и не смог зайти обратно — дверь в квартиру захлопнулась. Кто такая Сандра, которой надо отомстить, пьяный насильник вспомнить не смог.







