В Улан-Удэ женщина была насмерть забита табуреткой на глазах у детей

Мужчина убил жену табуреткой на глазах своих дочерей. Инцидент произошел в Железнодорожном районе, где семья проживала на съемной квартире города Улан-Удэ. Жена занималась воспитанием дочерей (3 и 7 лет), мужчина зарабатывал деньги, причем постоянного места работы у него не было.

С самого утра четвертого сентября супруги распивали спиртное в компании двух мужчин, проживающих по соседству. Через некоторое время муж уснул, а проснувшись, не обнаружил жену дома. В поисках супруги мужчина отправился к соседям, которые участвовали в застолье. Женщина нашлась в одной из квартир лежащей на диване без одежды.

Разъяренный муж накинулся на нее с кулаками. Драка переместилась на лестничную клетку, а потом в квартиру супругов. Мужчину не остановило присутствие маленьких детей, и в какой-то момент он схватил табуретку и стал бить жену уже ею. Женщина умерла еще до приезда скорой.

В данный момент мужчина задержан. Он сознался в преступлении.

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