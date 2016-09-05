В Москве горит жилой небоскреб «Триумф-Палас»

Социальные сети сообщают о возгорании в элитном жилом комплексе «Триумф-Палас» в Москве. Очевидцы пишут, что очаг возгорания находится на чердаке здания, ближе к шпилю. Пожарные уже на месте происшествия.

«Триумф-Палас» - это новейший элитный жилой небоскрёб Москвы, высота здания - 264,1 метра. Это одно из самых высоких зданий мира в своей категории. Пока ни о причинах пожара, ни о пострадавших ничего не известно.

Напомним, что 25 января 2013 года в «Триумф-Палас» уже горел. Тогда пожар возник в одной из восьмикомнатных квартир на 15 этаже и погиб один человек и две комнаты полностью выгорели.