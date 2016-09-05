В Польше разрушили кладбище советских солдат

На кладбище в Форте Виняры в польском городе Познани похоронено около 6 тысяч советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом. 5 сентября неизвестные вандалы разрушили могилы и повредили памятные доски.

Факт вандализма зафиксирован представителями польского культурного центра в Калининграде. В сообщении специалистов центра говорится об уничтожении ряда могил и о том, что ряд надгробий перевернут. Особо отмечается также тот факт, что повреждены некоторые из памятных досок на именных могилах воинов Красной армии: из памятников вырваны фотографии героев, сорваны звезды с надгробий и повреждены памятные доски.