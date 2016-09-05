Престижнейшие иномарки «Бентли» попали в аварию (к счастью, только как «свидетели»), еще не добравшись до покупателя: недалеко от деревни Трубников Бор (Ленобласть) в аварию попал перевозивший их автопоезд.

«Дорогое» ДТП произошло 5 сентября в Тосненском районе Ленинградской области. Автовоз, перевозивший автомобили «Бентли», в километре от упомянутой деревни столкнулся с другим авто и от удара съехал к обочине и влетел в отбойник.

В аварии никто не пострадал, правоохранители утанавливают обстоятельства произошедшего и сумму ущерба, передает «Лайф».

Ранее «Аргументы недели» сообщали про аварию на кольцевой автодороге под Санкт-Петербургом, где в аварию попал автопоезд с картошкой.