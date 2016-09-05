Российская серфингистка сутки провела в открытом море и чудом выжила

Вахтенный теплохода «Йокагама» (ходит под флагом Того) 5 сентября в 80 километрах от Керчи подал команду: «Человек за бортом!». Экипаж выслал шлюпку и поднял женщину на борт. Ею оказалась российская серфингистка.

Девушку унесло от берега при занятии серфингом и она больше суток провела в открытом море. Морская спасательная служба Роскомречфлота выслала катер за спортсменкой, которую доставили в порт Тамань и передали медикам. В настоящее время состояние дамы оценивается как удовлетворительное.

Ранее, в августе, одесские пограничники спасли заглохший в Черном море катер, на котором находился бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игорь Смирнов (он был у власти с 1991 по 2011 год), передает lenta.ru.